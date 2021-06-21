شاهد.. سواريز "العضاض" ينقذ الأوروغواي من الهزيمة في "كوبا أمريكا"
نجا منتخب الأوروغواي من الهزيمة أمام نظيره التشيلي (1-1) في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، المقامة حاليا في البرازيل.
وتقدم منتخب تشلي "لا روخا" بهدف سجله مهاجمه إدواردو فارغاس في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 21, 2021
¡Imparable el Turbo! Eduardo Vargas metió un bombazo y abrió el marcador en Cuiabá para @LaRoja ante @Uruguay. ¡Ya son 14 goles en CONMEBOL #CopaAmérica para Turboman!
🇺🇾 Uruguay 🆚 Chile 🇨🇱#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/WsjIjEBgIo
واقتنص المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز "العضاض" هدف التعادل لمنتخب بلاده "La celeste Olímpica" في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أرينا بانتانال" بمدينة كويابا البرازيلية.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 21, 2021
¡SIEMPRE LUCHO! Luis Suárez la desvió y marcó el empate de @Uruguay ante @LaRoja. ¡1-1 en Cuiabá!
🇺🇾 Uruguay 🆚 Chile 🇨🇱#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/TV3JLEkZ7k
وحصد منتخب الأوروغواي باكورة نقاطه، بعد خسارته في مباراته الأولى أمام الأرجنتين (0-1) ويحتل حتى الآن المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي باراغواي وبوليفيا.
بينما رفع منتخب تشيلي رصيده إلى 5 نقاط حصدها من 3 مباريات، وضمن تأهله إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ47 لبطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، في البرازيل.
المصدر: RT