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شاهد.. سواريز "العضاض" ينقذ الأوروغواي من الهزيمة في "كوبا أمريكا"

الرياضة

شاهد.. سواريز 
AFP SILVIO AVILA
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نجا منتخب الأوروغواي من الهزيمة أمام نظيره التشيلي (1-1) في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، المقامة حاليا في البرازيل.

وتقدم منتخب تشلي "لا روخا" بهدف سجله مهاجمه إدواردو فارغاس في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

واقتنص المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز "العضاض" هدف التعادل لمنتخب بلاده "La celeste Olímpica" في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أرينا بانتانال" بمدينة كويابا البرازيلية.

وحصد منتخب الأوروغواي باكورة نقاطه، بعد خسارته في مباراته الأولى أمام الأرجنتين (0-1) ويحتل حتى الآن المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي باراغواي وبوليفيا.

بينما رفع منتخب تشيلي رصيده إلى 5 نقاط حصدها من 3 مباريات، وضمن تأهله إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ47 لبطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم، لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، في البرازيل.

المصدر: RT 

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