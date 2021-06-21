فضيحة جنسية لفيدال ورفاقه في كوبا أمريكا

كشفت تقارير صحفية، عن فضيحة مدوية في المنتخب التشيلي المشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.

وذكرت التقارير، أن ستة لاعبين على الأقل من منتخب تشيلي، دعوا فتيات ليل إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن الصحافة التشيلية، إن المدير الفني للمنتخب التشيلي، مارتن لاسارتي، يفكر جديا في الاستقالة، ومعاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى تشيلي.

وأشارت الصحيفة إلى بعض أسماء المتورطين في الفضيحة، وجميعهم من نجوم الفريق والذين يتواجدون بشكل مستمر في التشكيل الأساسي، يتقدمهم نجم إنتر ميلان، أرتورو فيدال، وجان مينايس، وغاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارغاس.

وانتشرت هذه الأخبار عشية مواجهة منتخب تشيلي ونظيره الأوروغوياني، غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي تتصدر حاليا المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما تعادلت مع الأرجنتين 1-1 في الجولة الأولى، وفازت على بوليفيا 1-0 في الثانية.

المصدر: وكالات