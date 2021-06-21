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شاهد.. ماذا صنع رونالدو صاحب الـ36 عاما في مباراة ألمانيا!

الرياضة

شاهد.. ماذا صنع رونالدو صاحب الـ36 عاما في مباراة ألمانيا!
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات لكريستيانو رونالدو، توثق لحظة ركضه بسرعة البرق قبل أن يسجل هدفا للبرتغال في شباك ألمانيا خلال مباراة جمعت المنتخبين في كأس أوروبا.

وظهر رونالدو في الفيديوهات وهو يبعد إحدى الكرات من منطقة جزاء البرتغال، لتصل إلى زميله برناردو سيلفا، ومنه إلى جوتا الذي توغل في المنطقة ومرر لحظة خروج حارس ألمانيا مانويل نوير إلى رونالدو، الذي تمكن في رمشة عين من الوصول إلى المرمى المقابل، ليسدد في الشباك.

وأثارت هذه اللقطة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا دهشتهم من اللياقة البدنية العالية لرونالدو وسرعته الخارقة وهو في سن الـ36.

وكتب أحد الرواد في تعليقه على الهدف: "كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عاما أبعد الكرة من منطقة جزاء البرتغال وركض.. البرتغالي قطع الملعب بطوله في 14 ثانية فقط!.. سرعة رونالدو في كرة الهدف الأول للبرتغال وصلت إلى 32 كيلومترا في الساعة الواحدة، كواحدة من أسرع الانطلاقات في البطولة حتى الآن".

وقال مغرد آخر: "ها هو في السادسة والثلاثين من عمره. اسمه الرجل الخارق.. رونالدو في رمشة عين قطع الكرة في منطقة جزاء فريقه وقطع الملعب بطوله  في 14 ثانية فقط.. وتوقع تمريرة في منطقة جزاء الخصم.. ليس هناك أي غرابة لتفضيله شرب الماء (بدلا من المشروبات الغازية".

وقال ثالث: "كريستيانو رونالدو، 36 عاما، أخرج الكرة من منطقة جزاء فريقه، وقطع الملعب بطوله في 15 ثانية، ليسجل هدفا في شباك الخصم من هجمة مرتدة".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ألمانيا وضيفتها البرتغال، انتهت بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدفين.

المصدر: RT

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