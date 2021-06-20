الروسية سامسونوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج ببطولة برلين للتنس (فيديو)
أحرزت الروسية الصاعدة ليودميلا سامسونوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها اليوم الأحد بلقب بطولة برلين الألمانية لكرة المضرب، على حساب السويسرية بيلندا بنتشيتش.
وتمكنت الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 1-6 و6-1 و6-3 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.
A magical week for 🇷🇺 Liudmila Samsonova 🪄— wta (@WTA) June 20, 2021
Stunning comeback from the qualifier, who becomes the 10th first-time WTA champion this season!#bett1openpic.twitter.com/AOIaYQpFn7
وهذا اللقب، هو الأول لسامسونوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.
Trophy lifts done right 🏆 🙌— wta (@WTA) June 20, 2021
Hold it high, Liudmila!#bett1openpic.twitter.com/gPKqJIra3Q
From qualifying to the 🏆— wta (@WTA) June 20, 2021
🇷🇺 Liudmila Samsonova beats Bencic in Berlin to collect her first WTA title!#bett1openpic.twitter.com/tGnwv1aGYE
المصدر: rsport.ria.ru