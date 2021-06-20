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الروسية سامسونوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج ببطولة برلين للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية سامسونوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج ببطولة برلين للتنس (فيديو)
AFP Tobias Schwarz
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أحرزت الروسية الصاعدة ليودميلا سامسونوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها اليوم الأحد بلقب بطولة برلين الألمانية لكرة المضرب، على حساب السويسرية بيلندا بنتشيتش.

وتمكنت الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 1-6 و6-1 و6-3 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

وهذا اللقب، هو الأول لسامسونوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.

المصدر: rsport.ria.ru

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