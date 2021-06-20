الروسية سامسونوفا تحرز باكورة ألقابها وتتوج ببطولة برلين للتنس (فيديو)

أحرزت الروسية الصاعدة ليودميلا سامسونوفا باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها اليوم الأحد بلقب بطولة برلين الألمانية لكرة المضرب، على حساب السويسرية بيلندا بنتشيتش.

وتمكنت الروسية البالغة 23 عاما من حسم المباراة النهائية لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 1-6 و6-1 و6-3 خلال ساعة واحدة و37 دقيقة.

A magical week for 🇷🇺 Liudmila Samsonova ​🪄



Stunning comeback from the qualifier, who becomes the 10th first-time WTA champion this season!#bett1openpic.twitter.com/AOIaYQpFn7 — wta (@WTA) June 20, 2021

وهذا اللقب، هو الأول لسامسونوفا خلال مسيرتها الاحترافية بفئة الفردي.

From qualifying to the 🏆



🇷🇺 Liudmila Samsonova beats Bencic in Berlin to collect her first WTA title!#bett1openpic.twitter.com/tGnwv1aGYE — wta (@WTA) June 20, 2021

المصدر: rsport.ria.ru