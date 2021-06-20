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السودان يتجاوز ليبيا ويخطف بطاقة النهائيات في كأس العرب 2021

الرياضة

السودان يتجاوز ليبيا ويخطف بطاقة النهائيات في كأس العرب 2021
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بلغ المنتخب السوداني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الليبي 1-0 السبت، على استاد "خلفية الدولي" في افتتاح الدور التمهيدي.

وسجل محمد عبد الرحمن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

السودان يتجاوز ليبيا ويخطف بطاقة النهائيات في كأس العرب 2021

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وضمن منتخب "صقور الجديان" حجز البطاقة الأولى من أصل سبع في التصفيات، والتواجد في المجموعة الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائر والفائز من ملحق آخر يجمع لبنان وجيبوتي الأربعاء.

المصدر: "وكالات"

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