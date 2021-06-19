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نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا (صورة)

الرياضة

نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا (صورة)
AFP NELSON ALMEIDA
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وجه نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل لكرة القدم، رسالة ساخرة تحدث فيها عن أحد ملاعب بطولة كوبا أمريكا 2021.

ونشر نيمار، السبت، صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، من مباراة بيرو التي انتهت بفوز البرازيل برباعية نظيفة، وعلق عليها: "الاحتفال بهدف الأمس على العشب الجميل لنيلتون.. رجاء اصلحوا العشب".

نيمار يسخر من أحد ملاعب كوبا أمريكا (صورة)
instagram/neymarjr

وأشار نيمار في تغريدته إلى ملعب "نيلتون سانتوس"، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.

وسبق لمدرب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، أن أعرب عن استيائه أيضا من أرضية الملعب، بعد المباراة الأخيرة.

وتقام البطولة على 5 ملاعب برازيلية، بعد أن تم سحب الاستضافة من كولومبيا والأرجنتين.

وتتصدر البرازيل المجموعة الثانية في البطولة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن كولومبيا صاحبة المركز الثاني.

المصدر: instagram/neymarjr

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