نيمار يتفوق على رونالدو ورسالة دعم من بيليه

بأداء رائع من نيمار وتسجيله هدفا ليتجاوز رونالدو في قائمة هدافي البرازيل عبر العصور تألقت البرازيل برباعية أمام البيرو في كوبا أمريكا فجر الجمعة.

وحصل نيمار على ركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائها قبل أن يهز لاعب باريس سان جيرمان الشباك في منتصف الشوط الثاني.

وهذا هو الهدف الرابع لنيمار في آخر أربع مباريات للبرازيل ليرفع رصيده إلى 68 هدفا متفوقا بهدف واحد على رونالدو في قائمة هدافي المنتخب عبر العصور.

وقال نيمار وهو يبكي "إنه شرف كبير لي بأن أكون جزءا من تاريخ البرازيل".

وكتب الاتحاد الدولي "الفيفا" في "تويتر" أن هدف نيمار جعله في المركز 20 في قائمة الهدافين الدوليين دون منح أي تفاصيل عن عدد أهدافه أو من يسبقه في الترتيب.

وحقق نجم منتخب السامبا إنجازه في 107 مباريات مع المنتخب وأحرز هدفه الثاني على التوالي في كوبا أمريكا في المباراة التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

Pelé praises Neymar on Instagram.



Great words from the king!🤴🏿 pic.twitter.com/v8gkOLfxVP — 𝗡𝗲𝘆𝗺𝗮𝗿 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@Neymoleque) June 18, 2021

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ويتأخر نيمار بتسعة أهداف عن رقم بيليه القياسي الذي أحرز 77 هدفا في 92 مباراة.

وأرسل بيليه رسالة دعم إلى اللاعب الذي بدأ مسيرته مثله في سانتوس.



وكتب بيليه في "انستغرام": "اليوم قطع خطوة أخرى نحو رقمي القياسي للأهداف (مع المنتخب). أنا أدعمه للوصول إلى هذا الرقم بالسعادة نفسها التي شعرت بها عندما شاهدته لأول مرة".

المصدر:"وكالات"