رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس بعد 16 عاما قضاها ضمن أسوار الملكي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، رحيل نجم وقائد الفريق سيرخيو راموس البالغ 35 عاما بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.

وجاء في بيان "الميرينغي": "يعلن النادي عن مؤتمر صحفي غدا الخميس في تمام الساعة 12 ونص ظهرا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز".

وأضاف البيان: "بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام".

ويرحل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي.

المصدر: realmadrid.com