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رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس بعد 16 عاما قضاها ضمن أسوار الملكي

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس بعد 16 عاما قضاها ضمن أسوار الملكي
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، رحيل نجم وقائد الفريق سيرخيو راموس البالغ 35 عاما بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.

وجاء في بيان "الميرينغي": "يعلن النادي عن مؤتمر صحفي غدا الخميس في تمام الساعة 12 ونص ظهرا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز".

وأضاف البيان: "بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام".

ويرحل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي.

المصدر: realmadrid.com

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