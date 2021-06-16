رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس بعد 16 عاما قضاها ضمن أسوار الملكي
Reuters
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، رحيل نجم وقائد الفريق سيرخيو راموس البالغ 35 عاما بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.
وجاء في بيان "الميرينغي": "يعلن النادي عن مؤتمر صحفي غدا الخميس في تمام الساعة 12 ونص ظهرا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز".
وأضاف البيان: "بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام".
ويرحل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي.
المصدر: realmadrid.com