أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة البرتغال وهنغاريا

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي هنغاريا والبرتغال، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب هنغاريا، الإيطالي ماركو روسي بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره البرتغالي:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة مضيفه الهنغاري:

🗒️ TEAM NEWS: Danilo starts in midfield for holders Portugal...



🇵🇹 Who are you excited to watch? @selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

🇵🇹 Strongest area of the pitch for Portugal? @selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانب هنغاريا والبرتغال منتخبا فرنسا وألمانيا اللذان يلتقيان اليوم في تمام الساعة 22:00.

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT