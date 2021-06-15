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مباريات نارية.. مواعيد مباريات الثلاثاء في كأس أوروبا

الرياضة

مباريات نارية.. مواعيد مباريات الثلاثاء في كأس أوروبا
Reuters
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تقام اليوم الثلاثاء، مباراتين في اليوم الخامس من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.

وتتطلع البرتغال حاملة اللقب إلى مباراتها الافتتاحية في البطولة القارية، أمام هنغاريا في الساعة السابعة حسب توقيت مكة المكرمة، على استاد بوشكاش في بودابست.

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وملعب بوشكاش الجديد، سيكون الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ(كوفيد- 19)، قبل السماح لها بالدخول.

فيما يصطدم منتخبا ألمانيا وفرنسا الليلة في مستهل مباريات الفريقين ببطولة يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة السادسة عند الساعة العاشرة، على إستاد أليانز أرينا في ميونخ.

المصدر: RT

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