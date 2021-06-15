 
مباشر

شاهد.. نجم الدنمارك إريكسن يطمئن الجماهير من سريره برسالة

الرياضة

شاهد.. نجم الدنمارك إريكسن يطمئن الجماهير من سريره برسالة
AFP LISELOTTE SABROE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmda

‭ ‬طمأن كريستيان إريكسن، لاعب الدنمارك، جماهيره، قائلا إنه "بخير"، وعبر عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده ببطولة أوروبا يوم السبت.

وفي رسالة عبر حساب منتخب الدنمارك بتطبيق "انستغرام" قال إريكسن: "شكرا كبيرا على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي. أنا بخير في ظل الظروف الحالية".

وأرفقت الرسالة بصورة لإريكسن البالغ 29 عاما، وهو يرقد على السرير مبتسما ويرفع إصبع الإبهام، للدلالة على سلامته.

إقرأ المزيد
وكيل إريكسن يتحدث عن حالة نجم الدنمارك بالتفصيل
وكيل إريكسن يتحدث عن حالة نجم الدنمارك بالتفصيل
إقرأ المزيد
أول تعليق من النجم الدنماركي إريكسن بعد سقوطه المفزع
أول تعليق من النجم الدنماركي إريكسن بعد سقوطه المفزع

وأضاف: " أشعر بخير الآن وسأشجع الزملاء بفريق الدنمارك في المباريات المقبلة. العبوا جميعا من أجل الدنمارك".

وسقط إريكسن مغشيا عليه قبل نهاية الشوط الأول في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا ونقل للمستشفى بعد خضوعه لإنعاش قلبي رئوي في الملعب، واستكملت المباراة بعد توقف طويل، وخسرت الدنمارك 1-0.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا