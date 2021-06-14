الاتحاد الدنماركي يكشف عن حالة إريكسن الصحية

لا يزال كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك لكرة القدم، في حالة طيبة ومستقرة، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أوروبا 2020 مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ياكوب هوير، مسؤول الاتصال في الاتحاد الدنمركي لكرة القدم للصحفيين الاثنين: "نحن على تواصل معه. كنا على اتصال به أمس واليوم. حالته كما كانت أمس.. مستقرة وجيدة".

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وسقط إريكسن، البالغ 29 عاما، على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة أمام فنلندا، عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه، وسط دائرة شكلها زملاء اللاعب، في مشهد مرعب.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، تم نقل نجم إنتر على حمالة، رفقة الجهاز الطبي ولاعبي المنتخب الدنماركي، الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن، واستؤنفت بعد ساعة ونصف، بعد أنباء من قبل الاتحادين الأوروبي والدنماركي عن استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه. وانتهت المباراة بفوز تاريخي لمنتخب فنلندا (1-0)، المشارك لأول مرة في نهائيات كاس أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: "رويترز"