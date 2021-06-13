شاهد.. هدف تاريخي في "يورو 2020"

أحرز منتخب مقدونيا الشمالية أول هدف له في تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، في مرمى نظيره النمساوي، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في رومانيا.

وسجل المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف هدف التعادل لمنتخب بلاده، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة بوخاريست.

Нестареющий Пандев забил исторический гол за Северную Македонию. Хоть он и не спас дебютантов Евро от поражения, Горан заслужил мощные аплодисменты 👏👏👏 pic.twitter.com/tlfWiC3Ij7 — Матч ТВ (@MatchTV) June 13, 2021

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ودخل غوران بانديف (37 عاما) كصاحب أول هدف لمقدونيا الشمالية في تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT