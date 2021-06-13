 
مباشر
عاجل
بايدن يهنئ الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويعلن تطلعه للعمل مع بينيت

شاهد.. هدف تاريخي في "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. هدف تاريخي في
Reuters /Mihai Barbu
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qm38

أحرز منتخب مقدونيا الشمالية أول هدف له في تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، في مرمى نظيره النمساوي، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في رومانيا.

وسجل المهاجم المقدوني المخضرم غوران بانديف هدف التعادل لمنتخب بلاده، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة بوخاريست.

إقرأ المزيد
إنجلترا تتفوق على كرواتيا في
إنجلترا تتفوق على كرواتيا في "يورو 2020".. فيديو
إقرأ المزيد
فنلندا تعمق جراح الدنمارك بهدف تاريخي في
فنلندا تعمق جراح الدنمارك بهدف تاريخي في "يورو 2020".. فيديو

ودخل غوران بانديف (37 عاما) كصاحب أول هدف لمقدونيا الشمالية في تاريخ نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا