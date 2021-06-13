دوناروما يخضع للكشف الطبي في سان جيرمان منتصف الأسبوع المقبل

قال الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، إن حارس منتخب إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، سيخضع قريبا لفحص طبي في باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع "تويتر": "سيخضع دوناروما لفحص طبي كلاعب جديد في صفوف باريس سان جيرمان في الأسبوع المقبل، وليس في الـ48 ساعة المقبلة، ومتوقع بعد لقاء إيطاليا وسويسرا يوم الأربعاء المقبل".

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new PSG player next week and not in the next 48 hours - expected after Italy-Switzerland on Wednesday. Contract until June 2026 almost completed today between lawyers and PSG board. 🇮🇹🇫🇷🧤 #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

وأضاف: "العقد بين الطرفين سيمتد إلى 2026".

وكان دوناروما (22 عاما)، أعلن رحيله عن ميلان عقب نهاية عقده في الموسم المنصرم.

ويعتبر دوناروما، أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وهو الحارس الأساسي لمنتخب إيطاليا في بطولة كأس أوروبا الحالية.

وخاض دوناروما مباراته الأولى مع ميلان في سن السادسة عشرة بعدما تخرج من أكاديمية النادي عام 2015، ومنذ ذلك الحين لعب معه أكثر من 200 مباراة، مما عزز سمعته كأفضل حارس مرمى في إيطاليا.

المصدر: حساب رومانو على "تويتر"