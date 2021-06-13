كيف أنقذ قائد منتخب الدنمارك زميله إريكسن من الموت؟ (فيديو)

حبست وعكة صحية قوية مفاجئة تعرض لها النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، الأنفاس، خلال مباراة بلاده مع فنلندا في اليوم الثاني من كأس أوروبا لكرة القدم، في كوبنهاغن.

وتوقفت المباراة بعد سقوط إريكسن البالغ 29 عاما مغشيا عليه، لكنها استؤنفت بعد ساعة ونصف من توقفها، بعد ورود أنباء عن استقرار الحالة الصحية للاعب إنتر الإيطالي واستعادة وعيه.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن قائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، أنقذ حياة زميله إريكسن بعد الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

Christian Eriksen se había desplomado y Simón Kjær 🙌🏻 reaccionó de forma rápida, eficiente y consciente de lo que estaba sucediendo. Le tomó el pulso, se aseguró de que la lengua no estuviese cerrando la vía aérea y le dejó en la posición lateral #EURO2020pic.twitter.com/2Bcro0CTds — Rodrigo Saavedra 🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@Ro_SaavedraM) June 12, 2021

Captain and hero: Simon Kjaer.

Before the medics got there he secured his neck, cleared the airways and started CPR. Could have saved #Eriksen’s life. Act of heroism.

Kjaer trying to keep also Cristian’s wife strong, is very emotional.

What a man. 💪#Eriksen#Kjaer#EURO2020pic.twitter.com/nKIEgnI4fb — Muhammad Saqib (@saqispeaks) June 12, 2021

وأوضحت أن كيير، هرع إلى إريكسن بمجرد سقوطه، حيث عمل على تعديل وضعيته لمنع ابتلاع لسانه في لحظات إغمائه.

Simon Kjær was one of the first players to respond to Eriksen after he collapsed.



He then comforted his partner moments after.



🙏🙏🙏 pic.twitter.com/zwB6ynDPiX — ESPN FC (@ESPNFC) June 12, 2021

وأشارت إلى أن كيير لم يكتف بذلك، بل قام بعمل إنعاش قلبي ورئوي لإريكسن، قبل وصول الطاقم الطبي.

وذكرت أنه في مشهد آخر ينم عن خلق كيير الرفيع واهتمامه برفاقه في الفريق، أمر كيير لاعبي منتخب الدنمارك بعمل "ساتر بشري" حول إريكسن عندما كان يتلقى الإنعاش القلبي على الأرض، لمنع تصويره أو التقاط أي صور له وهو في ذلك الوضع.

Simon Kjær e Peter Schmeichel confortando a esposa de Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen.



🙏🏻🇩🇰 pic.twitter.com/wNn0U0xqxl — O Guia do Esporte (@oguiadoesporte) June 12, 2021

كما أظهرت صور التقطتها وكالات عالمية، كيير وهو يواسي زوجة إريكسن ويحاول منعها من رؤيته في تلك الحالة.

وأثارت مواقف كيير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا به، ووصفوه بـ"البطل" الذي أنقذ إريكسن من الموت.

المصدر: وكالات