مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك ويتفاعل مع أزمة فرجاني ساسي

وجه رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم الموقوف، مرتضى منصور، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، كما تفاعل مع أزمة فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول، بشأن ملف تجديد عقده.

وقال منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور الزمالك العظيم.. أعذروني فليس كل ما يُعرف يقال".

جمهور الزمالك العظيم .

أعذروني فليس كل مايعرف يقال .

بالنسبة لموضوع الفيفا وصلتنى معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بوصول خطاب رسمي الي إتحاد الكرة من الفيف يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا pic.twitter.com/87y65z6rBU — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 12, 2021

وأضاف: "بالنسبة لموضوع الفيفا، وصلتني معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، بوصول خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة من الفيفا يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب، وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا".

اما بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي فحدث تواصل معه عن طريق امير مرتضي اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والذي تعاقدت معه عن الاساءات التي طالته من بعض الاعلاميين واكمل امير مرتضي الحديث معه وسيحكي لكم امير علي حسابه الشخصي ماهو الحوار الذي تم بينهم . — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) June 12, 2021

وأكمل منصور: "أما بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي، فحدث تواصل معه عن طريق (ابني) أمير مرتضي، اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والذي تعاقدت معه، عن الإساءات التي طالته من بعض الإعلاميين"، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والرحيل عنه هذا الصيف.

المصدر: صفحة مرتضى منصور على "تويتر"