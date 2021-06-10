الهداف التاريخي ليوفنتوس يشكك بقدرات رونالدو الحالية

صرح أسطورة فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، أليساندرو ديل بييرو، أن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري الحالي لا يمكنه تقديم نفس مستواه الذي كان عليه منذ 10 سنوات.

وقدم يوفنتوس أسوأ موسم له، في العقد الأخير على الأقل، فقد أخفق مع المدرب أندريا بيرلو، في الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي، الذي توج به 9 مرات متتالية، وخرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا، قبل انتزاع لقب الكأس المحلية.

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وقال ديل بييرو في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عن رونالدو: "عليك أن ترى ما إذا كان اللاعب يلعب بنفس الطريقة أم لا التي كان عليها منذ سنوات".

وأضاف الهداف التاريخي ليوفنتوس برصيد 289 هدفا: "لقد دخل في مرحلة بمسيرته حيث لم يعد قادرا على القيام بالأشياء التي قام بها قبل عشر أو خمس سنوات ماضية".

وتابع ديل بييرو: "يجب أن يفكر في تغيير البرنامج الذي يتبعه أو أسلوب لعبه بما يتماشى مع إمكاناته التي تظل عالية حتى الآن".

وأما عن الهجوم الذي تعرض له أندريا بيرلو قبل رحيله عن يوفنتوس: "الصعوبات لم تكن بسببه هو فقط، ولكن الأمر متعلق بالنادي بالكامل، سيكون من الظلم إلقاء اللوم كله على أندريا".

و لم يستبعد ديل بييرو إمكانية انضمامه للطاقم الإداري ليوفنتوس، ليسير على خطى زميله السابق باولو مالديني مع ميلان، مؤكدا أنه لا ينوي العمل داخل النادي بناء على تاريخه كلاعب، وإنما يريد أن يكون مناسبا للمنصب الذي يتاح له.

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وقال ديل بييرو في هذا الصدد: "لا أريد أن يكون لي دور في يوفنتوس فقط بسبب ما فعلته في الماضي عندما كنت لاعبا. أود أن يتم النظر في ما أنا عليه وما يمكنني تقديمه للنادي، يجب أن أكون مناسبا للمنصب في أي وقت، لكنني أؤكد بأنه لم يعرض علي أي شخص، فرصة الانضمام إلى الإدارة".

وأردف: "لن أتحدث عن صعوبات بيرلو في يوفنتوس، بل صعوبات يوفنتوس بالكامل، الفريق قدم موسما لم يكن جيدا وعانى كثيرا".

واختتم ديل بيرو (46 عاما) حديثه حول النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، قائلا: "يجب أن يشعر بأهمية أكبر، ويشعر بالثقة في الفريق، وإذا حدث ذلك، نحن نعرف ما يمكنه فعله".

المصدر: وكالات