جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو (صور)

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، على توجيه رسالة دعم لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراته الودية أمام إسرائيل (4-0) التي جمعتهما أمس الأربعاء.

ونشرت جورجينا صورة لها عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، وهي تجلس في المدرجات مرتدية قميص منتخب البرتغال رقم 7 وعليه اسمها، معلقة عليها قائلة: "حظا سعيدا حبي كريستيانو".

وأحرز النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمنتخب بلاده "برازيليي أوروبا" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وافتتح البرتغالي برونو فرنانديز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 بتسديدة قوية أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى. وضاعف زميله النجم كريستيانو رونالدو، النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة لشبونة، وذلك استعداداته لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

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ووصل رونالدو "صاروخ ماديرا"، قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي، إلى هدفه رقم 104 بقميص بلاده، ليصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي للهداف التاريخي للمنتخبات الذي يحمله المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

يذكر أن منتخب البرتغال سيبدأ حملة الدفاع عن لقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المؤجلة من العام الماضي "يورو 2020"، بمواجهة نظيره الهنغاري، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات مجموعة "الموت" السادسة، التي تضم أيضا منتخبي ألمانيا، وفرنسا وصيف بطل أوروبا 2016.

المصدر: RT