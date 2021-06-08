قائمة أصغر لاعبي "يورو 2020"

سيدخل البولندي كاسبير كوزلوفسكي تاريخ النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من عام 2020 إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر تقام مباريات "يورو 2020" خلال الفترة ما بين يومي (11 يونيو و11 يوليو) المقبلين، في 11 دولة.

ويبلغ عمر كاسبير كوزلوفسكي 17 عاما 243 يوما.

وفيما يلي أصغر 6 لاعبين في "يورو 2020":

1- البولندي كاسبير كوزلوفسكي (17 عاما و243 يوما)

2- الإنجليزي جود بيلينغهام (17 عاما و352 يوما)

3- الألماني جمال موسيالا (18 عاما و110 أيام)

4- الإسباني بيدري (18 عاما و203 يوما)

5- الأوكراني إيليا رابارني (18 عاما و288 يوما)

6- الأوكراني غيورغي سوداكوف (18 عاما و288 يوما).

matchtv.ru

المصدر: "matchtv.ru"