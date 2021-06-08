فينغر يكشف مرشحه للفوز بكأس أمم أوروبا

رشح المدرب الأسطوري لنادي أرسنال، الفرنسي أرسين فينغر، منتخب بلاده للظفر بلقب بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".

وقال فينغر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "فرنسا هي الأوفر حظا للفوز بالبطولة، هذه العبارة لا تصف هذا الأمر بما فيه الكفاية.. الفرنسيون هم أبطال العالم (توجوا بلقب مونديال روسيا 2018)، وهذا الفريق يضم كانتي، بوغبا، بنزيما، غريزمان، كومان، جيرو، وديمبيلي.. هذا ولم أقم بعد بتسمية نصف عدد لاعبي المنتخب".

وأضاف: "ديدييه ديشامب (مدرب منتخب فرنسا) لديه 11 لاعبا على مقاعد البدلاء يمكنهم اللعب في أي منتخب في العالم. منتخب فرنسا هو البطل والفريق لم يصل إلى ذروته بعد".

ووضعت القرعة فرنسا في المجموعة السادسة التي توصف بمجموعة "الموت"، كونها تضم حامل اللقب منتخب البرتغال، وبطل العالم في 2014 منتخب ألمانيا إلى جانب هنغاريا.

وتنطلق منافسات "يورو 2020" في الـ11 من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر كامل، بمشاركة 24 منتخبا.

وكان من المفترض إقامة البطولة في صيف العام الماضي، إلا أنه تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: .championat.com