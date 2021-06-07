غوف تنهي مشوار التونسية أنس جابر في "رولان غاروس"

أنهت المراهقة الأمريكية كوكو غوف، مشوار التونسية أنس جابر، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بفوزها عليها بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين، في الدور ثمن النهائي.

وحسمت غوف، المصنفة 25 عالميا، المباراة بنتيجة 6-3، و6-1، في غضون 54 دقيقة من اللعب.

Ladies and gentlemen 🥁



The youngest woman to reach a Grand Slam quarterfinal since 2006.



🇺🇸 @CocoGauff wins the battle of the former junior #RolandGarros champions 6-3, 6-1 against Jabeur! pic.twitter.com/ua3REslDSM — wta (@WTA) June 7, 2021

وتأهلت صاحبة الـ17 عاما، بذلك للدور ربع النهائي لإحدى بطولات "الغراند سلام" للمرة الأولى في مسيرتها.

في المقابل، فشلت جابر، المصنفة 26 عالميا، في تكرار إنجاز بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام 2020، عندما أصبحت أول لاعب عربية تبلغ الدور ربع النهائي لإحدى بطولات "الغراند سلام"، قبل أن تخسر أمام الأمريكية صوفيا كينن التي مضت وحققت اللقب.

Absolutely CLINICAL from Krejcikova 👩‍⚕️



🇨🇿 @BKrejcikova reaches her first Grand Slam singles quarterfinal with a 6-2, 6-0 victory over Stephens!



🎥: @rolandgarrospic.twitter.com/4bW8afj6i5 — wta (@WTA) June 7, 2021

وتلتقي غوف في الدور ربع النهائي، مع المصنفة 33 عالميا، التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، التي بلغت بدورها الدور ربع النهائي لإحدى بطولات الغراند للمرة الأولى في منافسات الفردي، بعد فوزها على الأمريكية سلوان ستيفنز 6-3، و6-0.

المصدر: wta