مزحة كوكا "تفضح" سر صلاح! (صورة)

واصل نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، نشر صوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضاء عطلته.

ونشر صاحب الـ28 عاما، أمس الأحد، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وظهر فيها "الفرعون" المصري بمفرده في أحد شواطئ مدينة الغردقة حيث يقضي إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.

ولكن مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، أحمد حسن "كوكا"، فضح سر صلاح، حيث علق على صورته بشكل ساخر، مشيرا إلى أن البحر تم إغلاقه من أجل نجم نادي ليفربول.

وقال "كوكا" في تعليقه على الصورة: "يا بني قافلين البحر عشانك، قل لهم يفتحوه لأن الناس تريد أن تسبح".

وحصدت صورة صلاح في البحر أكثر من مليون إعجاب خلال ساعات قليلة من نشرها عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام"، والذي يتابعه أكثر من 42 مليون شخص حول العالم.

المصدر: حساب صلاح على "إنستغرام"