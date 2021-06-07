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انتحار مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية

الرياضة

انتحار مسؤول كبير في اللجنة الأولمبية اليابانية
Reuters
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أعلن تلفزيون "نيبون" الياباني نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طوكيو، انتحار مسؤول كبير في اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت الشبكة التلفزيونية، أن المسؤول المسمى ياسوشي موريا، توفي اليوم الاثنين، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق.

وأوضح المصدر، أن الشرطة تحقق في حادث وفاة ياسوشي موريا، البالغ من العمر 52 عاما، على أنه انتحار.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام 2020 للعام الجاري، في طوكيو، في 23 يوليو المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس.

المصدر: رويترز

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