بلجيكا وهولندا وإنجلترا تتفوق وديا تحضيرا لكأس أوروبا

توجت بلجيكا استعداداتها للمشاركة في كأس أوروبا 2020 التي تنطلق الجمعة المقبل، بانتصار ودي على كرواتيا 1-0، أمس الأحد، فيما فازت هولندا على جورجيا 3-0، وإنجلترا على رومانيا 1-0.

وسجل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، هدف الفوز لمنتخب بلجيكا، في الدقيقة 38، بعدما مهد له لاعب ليون، جايسون ديناييه، كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء، فسددها مباشرة في الشباك.

وفي مباراة ودية أخرى، فاز المنتخب الهولندي على نظيره الجورجي بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها ممفيس ديباي (من ركلة جزاء)، وفوت فيغهورست، وراين غرافينبيرخ، في الدقائق 10، 55، و76 على الترتيب.

ومن جهته، حقق منتخب إنجلترا، فوزا صعبا على رومانيا، بهدف سجله ماركوس راشفورد من ركلة جزاء، في الدقيقة 68.

ووقع منتخب بلجيكا، متصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، في بطولة أمم أوروبا 2020، في مجموعة مقبولة، تضم روسيا، والدنمارك، والمبتدئة فنلندا، في حين وضعت القرعة منتخب هولندا في مجموعة سهلة تضم النمسا، وأوكرانيا، ومقدونيا الشمالية، فيما ستلعب إنجلترا مع كرواتيا، اسكتلندا، والتشيك.

وتقام نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 خلال الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ.

المصدر: أ ف ب