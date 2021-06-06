فيدرر ينسحب من رولان غاروس

أعلن السويسري روجر فيدرر الذي كان يحاول استعادة مستواه بعد جراحتين في الركبة عام 2020، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عشية مباراته بثمن النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.

ونقل منظمو البطولة الفرنسية عن فيدرر قوله: "بعد المناقشة مع فريقي، قررت الانسحاب من بطولة رولان غاروس. بعد عمليتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي وألا أمضي بسرعة كبيرة في العودة للمنافسة. أنا سعيد بفوزي بثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب".

“After two knee surgeries and over a year of rehabilitation, it’s important that I listen to my body and make sure I don’t push myself too quickly on my road to recovery.”#RolandGarros — ATP Tour (@atptour) June 6, 2021

وقبل أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده الـ40، نجح فيدرر بضمان مشاركته في الأسبوع الثاني من البطولة الفرنسية للمرة الخامسة عشرة في مسيرته، بفوزه الشاق على الألماني دومينيك كويبفر 7-6 (7-5) و6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و7-5.

The Roland-Garros tournament organisers have learned that Roger Federer has withdrawn from the fourth round of the tournament. #RolandGarrospic.twitter.com/BncPpTLUzl — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

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واحتاج بطل رولان غاروس لعام 2009 الساعي إلى لقبه الأول في الغراند سلام منذ تتويجه في أستراليا المفتوحة عام 2018، إلى ثلاث ساعات و35 دقيقة لتخطي منافسه الألماني المصنف 59 عالميا.

وكان يفترض أن يتواجه فيدرر الذي خضع لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي والذي يخوض مشاركته الثالثة فقط منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2020، مع بيريتيني غدا الاثنين في ثمن النهائي.

ولكن صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام مشاركة مع غريمه الإسباني رافايل نادال (20) ألمح مساء السبت إلى إمكانية الانسحاب من هذه المواجهة مع الإيطالي البالغ 25 عاما الذي وصل الشهر الماضي الى نهائي دورة مدريد الألف نقطة للماسترز.

المصدر: أ ف ب