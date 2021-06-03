بيكهام يدخل عالم السيارات الكهربائية

قالت شركة لوناز للسيارات الكهربائية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها اليوم الخميس، إن قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام اشترى 10 % من أسهمها.

ولم يكشف النقاب عن قيمة الصفقة ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة أو نجم كرة القدم المعتزل أو من يمثله.

وقالت لوناز إن استثمار بيهكام جاء من خلال شركته دي.بي فنتشرز.

The best thing since David Beckham's right foot? Luxury electric car converters #Lunaz, of course.https://t.co/ElpKVbgVXc — ElectricDrives (@ElectricDrives_) June 3, 2021

وتعمل لوناز التي تأسست في 2018 في تعديل السيارات التقليدية التي أنتجتها شركات رولز رويس وجاجوار ورينج روفر وبنتلي وتحويلها إلى سيارات كهربائية.

وقال بيكهام في بيان: "تعرفت على الشركة من خلال قيامها وبصورة رائعة بتعديل عدد من السيارات التقليدية الجميلة".

ويملك بيكهام البالغ 46 عاما أيضا حصة في أسهم نادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

المصدر:"رويترز"