محمد صلاح يوافق على المشاركة في أولمبياد طوكيو وشيكابالا خارج تشكيلة مصر

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح وافق على المشاركة في أولمبياد طوكيو ولكن القرار النهائي لدى فريقه ليفربول.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "MBC مصر"، إن المنتخب المصري استعان ببعض خبرات النجوم الكبار في آخر ظهور له بالأولمبياد عام 2012 بضم محمد أبو تريكة وأحمد فتحي وعماد متعب.

وأضاف: "لدينا هدف للوصول لأبعد نقطة في الأولمبياد ولكننا لم نحسم بعض مقاعد اللاعبين الكبار سوى محمد صلاح الذي وافق من جانبه على المشاركة في الأولمبياد ولكن تتبقى موافقة ليفربول"، مشددا على مسألة عدم مشاركة صلاح لن تربك حسابات المنتخب.

وأكد أنه رشح عدة نجوم فوق السن لتدعيم المنتخب والمعلن منهم فقط من جانبه محمد صلاح، مشيرا إلى أن محمود حسن "تريزيغيه" كان في حساباته قبل إصابته التي حرمت الفراعنة منه حيث يغيب لمدة 6 أشهر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي ولن يلحق بالأولمبياد.

وأكد غريب أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، خارج حسابات المنتخب الأولمبي في طوكيو، موضحا أنه لم يدرج اسم شيكابالا ضمن اللاعبين المرشحين فوق السن بالقائمة المبدئية لخوض الأولمبياد.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي المصري يلعب مبارياته في أولمبياد طوكيو خلال دور المجموعات مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المصدر: "أخبار اليوم" المصرية