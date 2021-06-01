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بالصور.. الكشف عن قميص ريال مدريد

الرياضة

بالصور.. الكشف عن قميص ريال مدريد
realmadrid.com
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كشف ريال مدريد الإسباني النقاب عن القميص الجديد للنادي الملكي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2021-2022.

ونشر الموقع الرسمي للنادي صورا لنجوم الفريق وهم يرتدون القميص الجديد، في جلسة تصوير داخل استاد سانتياغو برنابيو، معقل المرينغي.

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وتميز قميص ريال مدريد بتواجد اللون الأزرق مع استمرار اللون الأبيض المميز للريال.

وشارك نجوم المرينغي في الإعلان عن القميص الجديد، أبرزهم: "كريم بنزيما، وإيدين هازارد، وفيرلاند ميندي، وفينيسيوس جونيور".

فيما لم يشهد الإعلان عن القميص الجديد تواجد سيرخيو راموس قائد الملكي، والذي كان يظهر بشكل أساسي في هذا الإعلان خلال السنوات الماضية.

المصدر: twitter/realmadrid

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