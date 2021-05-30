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شاهد.. هدف بقدم الكنغر تيمينس في "المقص" بتسديدة لا تصد ولا ترد!

الرياضة

شاهد.. هدف بقدم الكنغر تيمينس في
twitter/MatchTV
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أحرز الأسترالي كالوم تيمينس هدفا رائعا لفريقه في مرمى مضيفه بيرث غلوري (2-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، المؤجلة من الجولة السادسة لدوري هيونداي الدرجة A الأسترالي.

ووضع كالوم تيمينس فريق في المقدمة، في الدقيقة 74، بتسديدة "صاروخية" لا تصد ولا ترد من مسافة بعيدة في المقص الأيمن.

ولكن فرحة تيمينس لم تدم طويلا، فقد رد المهاجم جوشوا سوتيريو بهدف التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ورفع فريق بيرث غلوري رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 33 نقطة (24 مباراة)، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يشغل ويلينغتون فوينيكس المركز السابع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة (25 مباراة).

بينما يتربع نادي ميلبورن سيتي على عرش الصدارة، برصيد 49 نقطة (24 مباراة)، متقدما بفارق 5 نقاط على وصيفه فريق سيدني، الذي لعب 25 مباراة.

المصدر: وكالات 

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