أكبر أمريكي وأسرع امرأة يتسلقان إيفرست ويعودان بسلام

عاد محام متقاعد من شيكاغو، أصبح أكبر أمريكي يتسلق جبل إيفرست، ومعلمة في هونغ كونغ، تعد حاليا أسرع أنثى تتسلق أعلى قمة في العالم، اليوم الأحد، عادا بسلام من قمة الجبل.

وصعد آرثر موير (75 عاما)، القمة في وقت سابق من هذا الشهر، محطما الرقم القياسي لأمريكي آخر يدعى، بيل بورك (67 عاما).

وقال موير، الذي بدأ تسلق الجبال في وقت متأخر من حياته، إنه شعر بالخوف والقلق خلال مغامرته الأخيرة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "تدركون حجم الجبل، ومدى خطورته، وعدد الأمور الخاطئة التي قد يرتكبها المرء.. نعم، هذا يجعلك متوترا.. يجعلك تعرف بعض القلق هناك، وربما قليلا من الخوف".

وأردف قائلا: "لقد فوجئت عندما وصلت بالفعل إلى هناك (القمة)، لكنني كنت متعبا للغاية بحيث لا يمكنني الوقوف، وفي صور القمة أبدو جالسا".

وبدورها، صعدت الصينية، تسانغ يين هونغ، (45 عاما)، من هونغ كونغ إلى القمة من معسكر القاعدة، في 25 ساعة و50 دقيقة، وأصبحت أسرع متسلقة أنثى.

وقالت تسانغ: "أشعر بالراحة والسعادة لأنني لا أبحث عن تحطيم رقم قياسي.. أشعر بالارتياح لأنني أستطيع إثبات عملي لأصدقائي وطلابي".

وكانت تسانغ، قامت بمحاولة سابقة في 11 مايو الماضي، لكن الطقس السيئ أجبرها على العودة من نقطة قريبة جدا من القمة، ثم عادت الأحد الماضي.

المصدر: أ ب