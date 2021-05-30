استفزاز أم مجاملة؟.. توخيل يكشف سر ارتدائه حذاء تحصل عليه من الخليفي (صورة)

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل، عن مشاعره الخاصة عقب تتويج فريقه تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، أمس السبت.

وقال توخيل في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أحببت فكرة أننا لسنا المرشحين للفوز باللقب، وأننا الطرف الأضعف في النهائي".

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وأضاف:"هناك فوارق كبيرة بيننا وبين السيتي، وكنا ندرك صعوبة المباراة".

وحول نجاحه في تعويض إخفاق العام الماضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي (خسر النهائي وأقيل من منصبه منتصف الموسم المنقضي)، والفوز بلقب هذا الموسم، أوضح توخيل: "كنت سعيدا ببلوغ النهائي مرة ثانية، ولكن قطعا المشاعر مختلفة. كنا نشعر بأننا جيدين للغاية، وكنا نتحسن في كل يوم. كنا نحتاج أن يقطع الجميع خطوة للأمام اليوم، وهذا ما حدث".

وسئل المدرب الألماني عما إذا كان يتفاءل أم يتشاءم قبل المباريات، ليرد قائلا: "حصلت على الحذاء الذي أرتديه الآن كهدية من رئيس باريس سان جيرمان (القطري ناصر الخليفي)، ووعدت طاقمي التدريبي في العام الماضي بأنني سأرتديه في المباراة النهائية، لكنني نسيت وخسرنا ضد بايرن ميونيخ، لذلك قمت بارتدائه اليوم (أمس)".

المصدر: وكالات