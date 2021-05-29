شاهد.. هدف "عابر للقارات" الأفضل في الدوري الإنجليزي

حصل الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق مانشستر يونايتد وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على جائزة هدف الشهر في "البريمير ليغ"، سجله خلال مباراته أمام فولهام.

وأحرز كافاني هدفا عالميا في مرمى ضيفه فولهام، يوم الثلاثاء 18 مايو الجاري، بتسديدة رائعة بلمسة سحرة وذكية من مسافة بعيدة بلغت 40 ياردة، أرسل الكرة إلى داخل الشباك من فوق حارس المرمى ألفونس أريولا، زميله السابق في باريس سان جيرمان، وذلك أمام أنظار 10 آلاف متفرج عادوا إلى مدرجات ملعب "أولد ترافورد" لأول مرة في هذا الموسم.

تسديدة عابرة للقارات من الماتادور! 🤯🎯



إليكم أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر مايو بأقدام القناص @ECavaniOfficial 🏹#يونايتدpic.twitter.com/vT3Uy1xFd2 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) May 29, 2021

وأصبح إدينسون كافاني، رابع لاعب في مانشستر يونايتد يفوز بجائزة هدف الشهر الرسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تم تقديمها بداية من الموسم (2016-2017).

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وكان الأرمني غينريخ مخيتاريان أول لاعب من نادي "الشياطين الحمر" يفوز بالجائزة بركلة العقرب المذهلة في مرمى سندرلاند في ديسمبر 2016، قبل أن يفوز الفرنسي أنطونيو فالنسيا بالجائزة بهدف ضد إيفرتون في سبتمبر 2017، بينما فاز النجم البرتغالي برونو فيرنانديز مرتين بهذه الجائزة، على هدفه في مرمى برايتون في يونيو 2020، وآخر ضد إيفرتون في فبراير من هذا العام.

المصدر: وكالات