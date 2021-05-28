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أستون فيلا يشكر "المو".. فيديو

الرياضة

أستون فيلا يشكر
Reuters /Mohamed Abd El Ghany
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وجه نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، رسالة شكر للاعبه السابق المصري أحمد المحمدي، الذي أعلن رسميا رحيله عن النادي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم (2020-2021).

ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا على موقع "تويتر" مقطع فيديو لأهداف المحمدي مع الفريق وتمريراته الحاسمة، معلقا عليه بعبارة: "شكر المو_27".

وأعلن أحمد المحمدي رحيله عن الفريق الإنجليزي، في بيانا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل من له علاقة بنادي أستون فيلا، كان من دواعي فخري أن ألعب بقميص هذا الفريق، قضيت 4 أعوام مع الفريق، استمتعت بالنجاحات والإخفاقات. أرحل وأنا أعلم بأني قمت بدوري لإعادة الفريق إلى مكانته...".

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وانضم النجم المصري إلى صفوف أستون فيلا صيف 2017، قادما من هال سيتي، وخاض مع الفريق 129 مباراة بكل البطولات خلال 4 مواسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 17 هدفا.

ولعب أحمد المحمدي البالغ من العمر 33 عاما، 197 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع ثلاثة أندية، وهي، أستون فيلا، هال سيتي وسندرلاند، سجل خلالها 6 أهداف، وهو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ المسابقة من بين اللاعبين المصريين.

المصدر: وكالات 

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