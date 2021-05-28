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ليفربول يتعاقد مع المدافع كوناتي من لايبزيغ

الرياضة

ليفربول يتعاقد مع المدافع كوناتي من لايبزيغ
Reuters
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قال نادي ليفربول المنافس في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب لايبزيغ الألماني.

وبناء على الاتفاق، فإن كوناتي (22 عاما)، سينضم رسميا إلى ليفربول في أول يوليو المقبل، مباشرة بعد الموافقة على تصريح العمل الخاص به واجتيازه الفحوص الطبية.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت إن ليفربول فعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الشاب، والبالغة قيمته 41 مليون يورو للحصول على خدماته.

وقال كوناتي، الذي كان مرتبطا بعقد مع لايبزيغ حتى يونيو 2023، في بيان "أنا سعيد جدا بالانضمام لناد عملاق مثل ليفربول.. هذه فعلا لحظة سعيدة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي وأنا بالفعل أتطلع للقاء زملائي الجدد والطاقم الطبي، والبدء في هذا الفصل الجديد".

وأكمل اللاعب الشاب قوله "عملت بجد طوال سنوات عديدة من أجل الوصول لهذه النقطة، لكنني أود توجيه خالص الشكر إلى الجميع في لايبزيغ وإلى كل من عملت معهم هناك.. المدربون وزملائي والطاقم الفني وبصفة خاصة الجمهور".

المصدر: رويترز

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