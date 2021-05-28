رسميا.. المصري المحمدي يعلن رحيله عن أستون فيلا

أعلن لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، أحمد المحمدي، اليوم الجمعة، رحيله عن "الفيلانز" في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر المحمدي رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يودع فيها جماهير أستون فيلا، قائلا: "أود استغلال هذه الفرصة لأقول شكرا لكل فرد ينتمي لنادي أستون فيلا لكرة القدم".

وأضاف:" لقد كان شرفا لي اللعب هنا في أستون فيلا، قضيت 4 سنوات رائعة واستمتعت باللحظات الحلوة والمرة مع الفريق، أغادر وأعلم أنني أديت دوري في وضع النادي في المكان الذي ينتمي له".

وأشار:" الفريق هنا رائع للغاية، وأعلم أنه سيصبح أفضل وفقا لرؤية وإرشاد مالكي النادي".

وأتم:" قد تتيح لي الفرصة ربما لأعود إلى هنا في يوم من الأيام بصفة تدريبية، ولكن هذا ليوم آخر، وحتى ذلك الوقت، سأظل محبا للنادي".

المصدر: RT