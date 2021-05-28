رسميا.. ميلان يضم الحارس مانيان من ليل

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع حارس مرمى ليل، المتوج مؤخرا بطلا لفرنسا، الدولي مايك مانيان، لمدة خمس سنوات.

وقال ميلان في بيان أمس الخميس: "وقع حارس المرمى مانيان عقدا حتى 30 يونيو 2026 وسيرتدي القميص رقم 16".

Absorbing the history, ready to defend the future 🔴⚫



Un tuffo nella storia, prima di scrivere insieme il futuro 🔴⚫ #SempreMilanpic.twitter.com/PCtQfAGUdP — AC Milan (@acmilan) May 27, 2021

وأكد ليل من جهته "الاتفاق الكامل الذي تم التوصل إليه مع ميلان بشأن انتقال مايك مانيان".

وأضاف بطل فرنسا على موقعه أن "حارس المرمى الفرنسي الدولي سيلتزم بشكل نهائي مع نادي ميلان بمجرد فتح سوق الانتقالات الإيطالية".

ومن المفترض أن يحصل ليل، الذي تضرر بشدة ماليا جراء تفشي جائحة كورونا وفشل عقد البث التلفزيوني مع "ميديابرو" الناقل الرسمي للدوري الفرنسي، على رسوم انتقال تبلغ حوالى 15 مليون يورو، وفقا للصحافة الإيطالية.

وسيواجه مانيان البالغ 25 عاما، المهمة الصعبة المتمثلة في خلافة ابن "الروسونيري"، جانلويجي دوناروما، الذي أعلن رحيله عن النادي رسميا.

وكان مانيان، الذي انتقل إلى صفوف ليل عام 2015، تألق في صفوفه هذا الموسم وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدور الفرنسي، بحفاظه على نظافة شباكه في 21 مباراة.

وسيكون مانيان، ضمن قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس أوروبا 2020 (المؤجلة) لتي ستقام الشهر المقبل.

المصدر: وكالات