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صحفي مطلع: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد

الرياضة

صحفي مطلع: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد
Reuters /Juan Medina
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أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حسم أمره وسيعلن قراره رسميا حول مصيره في الساعات المقبلة.

وقال رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أبلغ زين الدين زيدان الأشخاص الذين يعملون من حوله واللاعبين أنه سيغادر ريال مدريد بنسبة 100%. مؤكد"

وأضاف رومانو: "زيدان سيتحدث مع فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) وسيعلن قراره رسميا في الساعات المقبلة، لكنه سيغادر".

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مصير زيدان، خلال الأسابيع الماضية، وأكد الفرنسي بعد مواجهة فريق فياريال الأخيرة في "الليغا"، أنه سيجلس مع الإدارة لحسم مستقبله بكل هدوء.

وفشل ريال مدريد تحت قيادة زيدان، في تحقيق أي لقب هذا الموسم، حيث أقصي الفريق من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي، واحتل المركز الثاني في الدوري خلف جاره أتلتيكو مدريد البطل، وودع من مسابقة كأس ملك إسبانيا مبكرا على يد الفريق المغمور ألكويانو.

المصدر: وكالات 

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