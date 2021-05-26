أول تعليق لصلاح بعد تتويجه بجائزة "ستاندرد تشارترد" (فيديو)

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بعد تتويجه بجائزة "ستاندرد تشارترد" لأفضل لاعب في ليفربول في الموسم المنصرم 2020-2021.

وقال الفرعون المصري لموقع ليفربول: "أنا سعيد بحصولي على هذه الجائزة، خاصة وأنها بتصويت الجماهير، ولكن الأهم بالنسبة لي كان الفوز في المباريات الأخيرة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أعتقد أنني قدمت موسما مقبولا، ولكن الفريق يأتي في المقام الأول. ربما كان مركزنا في جدول ترتيب الدوري ليتغير لو كانت الجماهير حاضرة في المدرجات منذ بداية الموسم. لقد عانينا كثيرا في غيابهم، ولذلك كنت سعيدا للغاية بلعب المباراة الأخيرة أمام الجماهير، كان من الرائع أن نراهم في المدرجات من جديد".

بعد فوزه بجائزة لاعب الموسم @MoSalah يختار أبرز شيء في هذا الموسم...📹👑 pic.twitter.com/bgwA0QXvs1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2021

وأضاف صاحب القميص رقم 11: "اللحظة الأبرز في الموسم كانت هدف (حارس مرمى ليفربول) أليسون (في شباك وست بروميتش ألبيون).. كانت لحظة استثنائية.. احتفالنا بالهدف كان عفويا، لم أفكر في أي شيء، ووجدت نفسي أقفز من السعادة. كانت تلك هي اللحظة التي تأكدت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا. استغرق الأمر بعض الوقت لكي أصدق ما حدث، وسعدت كثيرا من أجل أليسون. كانت رأسية رائعة، لقد قام بعمل كبير ومنحنا ثلاث نقاط مهمة".

رسالة ملكية من @MoSalah إلى كل من صوتوّا له 👑❤️ pic.twitter.com/ttWwoWMQdU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 25, 2021

وفي نهاية حديثه، وجه صلاح رسالة إلى الجماهير التي قامت بالتصويت له للفوز بجائزة "ستاندرد تشارترد"، قائلا: "شكرا جزيلا لكل من قام بالتصويت لي. أنا فخور للغاية بهذه الجائزة، إلى أن نلتقي قريبا".

وتوج صلاح، الذي أنهى الموسم المنصرم كهداف لـ"الريدز" بتسجيله 31 هدفا في 51 مباراة في جميع البطولات، بجائزة "ستاندرد تشارترد"، بعدما حل في المركز الأول في نتيجة تصويت الجماهير على موقع ليفربول.

المصدر:liverpoolfc.com