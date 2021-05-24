بيلاروس تطرد دبلوماسيين من لاتفيا بسبب فضيحة في كأس العالم للهوكي

استبدل عمدة العاصمة اللاتفية ريغا، مارتينيش ستاكيس مع وزير الخارجية إدغارز رينكيفيتش علم بيلاروس براية المعارضة لها، وذلك في مركز العاصمة التي تستضف بطولة العالم لهوكي الجليد.

وكتب عمدة العاصمة ريغا، مارتينيش ستاكيس، "تغريدة" عبر صفحته على موقع "تويتر"، جاء فيها: "من بين أعلام بطولة العالم لهوكي الجليد، ندعم علم بيلاروس الحرة!.. العلم الذي يرمز إلى النظام وإرهاب الدولة، ليس له مكان في ريغا، ولهذا السبب قمنا بإزالته".

بدوره، دعا الرئيس الإستوني السابق توماس هندريك إلفيس، في وقت سابق، الاتحاد الدولي لهوكي الجليد إلى منع بيلاروس من المشاركة في بطولة العالم 2021 المقامة حاليا في ريغا.

وكان من المقرر أن تستضيف لاتفيا بطولة كأس العالم لهوكي الجليد بالمشاركة مع بيلاروس بالذات، قبل أن يتقرر إقامتها في العاصمة اللاتفية ريغا خلال الفترة من 26 مايو إلى 6 يونيو المقبل، في مجمعي "أرينا ريغا" والمركز الأولمبي.

وبرر الاتحاد الدولي للعبة اتخاذ هذا القرار نتيجة التحديات المستمرة التي تمثلها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن الأسباب الفنية المختلفة التي دفعته لاستضافة البطولة في العاصمة اللاتفية ريغا.

وشدد الاتحاد في بيانه على أنه "بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن قيود السفر الدولية، يعتقد الاتحاد أن إبقاء جميع المنتخبات في ريغا طوال البطولة، وتجنب السفر بين البلدين المضيفين هو الطريقة الأكثر أمانا والأكثر اقتصادية لاستضافة الحدث".

يذكر أن منتخب بيلاروس استهل مشواره في بطولة كأس العالم للهوكي 2021، بالخسارة أمام نظيره السلوفاكي (2-5) ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره السويدي في مباراته الثانية، وسيكون على موعد اليوم الاثنين، مع نظيره التشيكي.

المصدر: "championat.com"