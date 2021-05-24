رونالدو يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم

بات نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يحصد جائزة الهداف في كل من الدوريات الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي.

وتوج النجم البرتغالي، بجائزة هداف الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف عام 2018، وذلك بنهاية المسابقة أمس الأحد.

وتصدر رونالدو البالغ عمره 36 عاما، قائمة هدافي "الكالتشيو"، برصيد 29 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو.

Only one player in history has finished as top scorer in the Premier League, La Liga and Serie A.



Cristiano Ronaldo 💪 pic.twitter.com/RDEoael3iA — ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2021

وذكرت شبكة "ESPN FC" الرياضية، أن رونالدو، الذي سبق له حمل قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، أصبح اللاعب الوحيد في التاريخ، الذي يتوج بجائزة الهداف في الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي.

المصدر:"ESPN FC"