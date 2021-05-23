الهلال يتوج بطلا للدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه (فيديو)
حسم الهلال لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2020 /2021، بعد فوزه على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل يوم الأحد، في افتتاح الجولة الـ29 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.
ويدين الهلال بفوزه لنجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الخامسة.
د5' هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#التعاون 0 : 1 #الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021
#التعاون_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/GiV3ciUwn1
وبهذا الانتصار الثمين، رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة، ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد أن وسع الفارق إلى أربع نقاط مع أقرب مطارديه الشباب والذي حقق فوزا عريضا على مضيفه الفيصلي بنتيجة 5-1.
🎥 | احتفالية لاعبي #الهلال بالدوري الـ17 🏆#التعاون_الهلالpic.twitter.com/QMKsgqdFWJ— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021
وهذا اللقب هو الثاني على التوالي للهلال والـ17 في تاريخه كبطل للدوري والـ62 في مختلف المسابقات.
🎥 | البريك يشير الى 62 بطولة في مسيرة #الهلال .#الهلال_بطل_الدوري_2021pic.twitter.com/TFBqk9KepX— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021
Sum up the achievement in two words— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 23, 2021
........... ............ 📝🤩🏆
1️⃣7️⃣ LEAGUE
6️⃣2️⃣ TITLES #AlHilal 💙#AlHilal62Titlespic.twitter.com/7MEBA85K8a
المصدر: RT