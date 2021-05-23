الهلال يتوج بطلا للدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه (فيديو)

حسم الهلال لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2020 /2021، بعد فوزه على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل يوم الأحد، في افتتاح الجولة الـ29 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ويدين الهلال بفوزه لنجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الخامسة.

وبهذا الانتصار الثمين، رفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة، ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد أن وسع الفارق إلى أربع نقاط مع أقرب مطارديه الشباب والذي حقق فوزا عريضا على مضيفه الفيصلي بنتيجة 5-1.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي للهلال والـ17 في تاريخه كبطل للدوري والـ62 في مختلف المسابقات.

Sum up the achievement in two words

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1️⃣7️⃣ LEAGUE

6️⃣2️⃣ TITLES #AlHilal 💙#AlHilal62Titlespic.twitter.com/7MEBA85K8a — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 23, 2021

المصدر: RT