كلوب يشيد بدور صلاح في إنقاذ ليفربول

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن حرص مهاجمه المصري محمد صلاح الشديد على التهديف جاء في صالح النادي الذي يسعى للحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي في نهاية الموسم.

ولعب صلاح دورا بارزا في مسيرة فريق كلوب محرزا 22 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير اللندني.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه كريستال بالاس اليوم الأحد: "من السهل تصور وضعنا بدون أهداف محمد صلاح".

Jurgen Klopp hails 'exceptional' Mohamed Salah in his pursuit of the Golden Boot https://t.co/XBGLxHzABD — MailOnline Sport (@MailSport) May 22, 2021

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وأضاف المدرب: "الفريق يساعده كثيرا وهو يؤدي الكثير أيضا. وهذا نابع من رغبته ومهنيته. رغبته الشديدة (في التهديف) هي التي تساعدنا كثيرا".

وصلاح هو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي أحرز أكثر من تسعة أهداف في الدوري خلال الموسم الحالي بينما يبلغ رصيد كل من روبرتو فيرمينو وساديو ماني وديوجو جوتا تسعة أهداف.

وقال كلوب: "هذا عام مميز فعلا بالنسبة له".

وتوج ليفربول باللقب في الموسم الماضي لكنه كان في المركز الثامن في مارس هذا العام ومن ثم كانت فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضئيلة لكنه خاض تسع مباريات بلا هزيمة بعد ذلك ليصعد للمركز الرابع.

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم اليوم الأحد تتنافس ثلاثة فرق هي تشيلسي (67 نقطة) وليفربول وليستر سيتي (66 نقطة لكل منهما) على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال.

المصدر: "رويترز"