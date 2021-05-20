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برشلونة يحدد أول ضحاياه لهذا الموسم

الرياضة

برشلونة يحدد أول ضحاياه لهذا الموسم
AFP PAU BARRENA
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أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بدأ في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالموسم المقبل، وتحديد أول الراحلين عن صفوف "الكامب نو" خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه، وأن الوقت قد حان للدخول في "عملية التجديد".

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن سيرجي روبيرتو هو أول الراحلين عن الفريق في الصيف المقبل وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب.

وأضافت الصحيفة: "يُعد روبيرتو أحد (الأبقار المقدسة) داخل الفريق، ويعتقد النادي أن الفترة التي قضاها في برشلونة قد انتهت، ولم يبق سوى عام واحد على نهاية عقده".

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ويبحث النادي عن الاستفادة المادية من اللاعب إذ سيكون لاعبا حرا اعتبارا من الصيف المقبل، وسيكون متاحا للتوقيع مع الفرق الأخرى في يناير عام 2022.

وتأثر مستوى أداء روبيرتو بسبب الإصابات، حيث خاض 1198 دقيقة فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد أن لعب 3 آلاف دقيقة في المواسم الأربعة الماضية، ولم يقدم القائد الرابع لبرشلونة أرقاما أسوأ من هذا الموسم، منذ أن تم تصعيده في 2014-2015.

المصدر: sport.es

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