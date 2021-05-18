بالفيديو.. بوغبا وتراوري يحملان علم فلسطين في معقل "الشياطين الحمر"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لثنائي هجوم مانشستر يونايتد يرفعان علم فلسطين بعد نهاية مباراة فريقهما أمام الضيف فولهام ضمن الجولة الـ37 من "البريميرليغ".

ويظهر في الفيديو المتداول بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، الفرنسي بول بوغبا يأخذ علم فلسطين من أحد الحاضرين على المدرجات بعد السماح لعدد محدد من الجماهير بحضور آخر جولتين من المسابقة.

ورفع بوغبا علم فلسطين رفقة الإيفواري أماد ديالو تراوري، وجابا به ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد أثناء قيام لاعبي "الشياطين الحمر" بتحية الجماهير.

🎥 بول بوغبا هو من أخذ علم فلسطين من أحد المشجعين بالمدرجات وقام برفعه بالملعب ❤️ pic.twitter.com/6nSJgYunTx — E P L W O R L D (@EPLworld) May 18, 2021

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الـ15، وعادل جو برايان النتيجة لفولهام في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

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وبهذا التعادل، رفع اليونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي