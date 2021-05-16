الدوري الروسي يبوح بكامل أسراره (فيديو)

أسدل الستار على الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، بتتويج فريق زينيت بطرسبورغ باللقب، وهبوط فريقي روتور من مدينة فولغوغراد وتامبوف إلى دوري المظاليم.

واكتسح فريق زينيت بطرسبورغ، الذي حسم اللقب لصالحه في وقت سابق، مضيفه تامبوف (5-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، على ملعب "سارانسك"، وذلك في الجولة الثلاثين الختامية للدوري.

وأحرز أرتيوم دزيوبا مهاجم زينيت بطرسبورغ، أربعة أهداف لفريقه، وتوج بلقب هداف الدوري برصيد 20 هدفا، متقدما بفارق هدف على زميله في الفريق المهاجم الإيراني سردار أزمون.

واحتل فريق سبارتاك موسكو المركز الثاني في الدوري، عقب تعادله مع مضيفه أخمات (2-2)، ليضمن بذلك مشاركته في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" الموسم المقبل.

بينما اكتفى لوكوموتيف موسكو، بطل كأس روسيا، بالمركز الثالث في الدوري، والمشاركة في الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، إلى جانب كل من فريق روبين من مدينة قازان وفريق سوتشي، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

بينما كان فريق تسيسكا موسكو أكبر الخاسرين، بعد أن اكتفى بالمركز السادس، وأخفق في التأهل إلى إحدى البطولتين الأوروبيتين.

بينما عاد فريق روتور أدراجه إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تعادله أمام مضيفه روبين (1-1) واحتلاله المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

كما ودع فريق تومبوف دوري الأضواء، بعد أن تذيل ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة فقط، ولكنه لن يشارك في دوري الدرجة الأولى أيضا، بسبب معاناته من أزمة مالية.

🔚 Итоговая турнирная таблица #ТинькоффРПЛ



⚽ На каком месте по итогам последнего тура оказалась ваша любимая команда? pic.twitter.com/zzQCxzRm4S — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 16, 2021

وصعد فريقا كريليا سوفيتوف من مدينة سامارا ونيجني نوفغورود، إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.

المصدر: وكالات