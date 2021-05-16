رسميا.. إبراهيموفيتش يغيب عن بطولة أمم أوروبا

قال مدرب منتخب السويد، يان أندرسون، أمس السبت، إن نجم نادي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، لن يتمكن من المشاركة مع المنتخب الاسكندنافي في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

وأوضح أندرسون في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "تحدثت اليوم (أمس السبت) مع إبراهيموفيتش، وأخبرني للأسف أن إصابته ستمنعه من المشاركة في اليورو هذا الصيف".

وأضاف: "بالطبع إنه أمر محزن، خاصة بالنسبة لزلاتان، وبالنسبة لنا أيضا".

وأكمل:"أتمنى أن يعود إبراهيموفيتش إلى الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

وتعرض إبراهيموفيتش (39 عاما)، لإصابة في ركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين لنادي ميلان، أمس السبت، حاجته "لعلاج واق لمدة ستة أسابيع".

وكان "إبرا"، جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي، حتى يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده، السويد، المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وتفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية، في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

المصدر: وكالات