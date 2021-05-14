قائمة البرازيل لتصفيات مونديال قطر 2022
كشف البرازيلي، تيتي، اليوم الجمعة، قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتيه أمام الإكوادور وباراغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
واستدعى تيتي المدافع المخضرم داني ألفيس البالغ من العمر 38 عاما، لاعب ساو باولو، إلى قائمة منتخب "السيليساو" بعد غياب طويل، إضافة إلى قائد "راقصي السامبا" نيمار نجم باريس سان جيرمان، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، وجابيجول.
وسيواجه منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري في الرابع من يونيو المقبل، ومن ثم باراغواي في الثامن من نفس الشهر.
وضمت القائمة التي استدعاها تيتي كلا من اللاعبين:
لحراسة المرمى: أليسون - إديرسون - ويفرتون.
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
GOLEIROS:
Alisson - @LFC
Ederson - @ManCity
Weverton - @Palmeiraspic.twitter.com/YCDWeKGFBJ
لخط الدفاع: داني ألفيس - دانيلو - أليكس ساندرو - رينان لودي - إدير ميليتاو - لوكاس فيريسيمو - ماركينيوس - تياغو سيلفا.
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
LATERAIS:
Dani Alves - @SaoPauloFC
Danilo - @juventusfc
Alex Sandro - @juventusfc
Renan Lodi - @Atletipic.twitter.com/FJYb9rMyc8
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
ZAGUEIROS:
Éder Militão - @realmadrid
Lucas Veríssimo - @SLBenfica
Marquinhos - @PSG_inside
Thiago Silva - @Chelseapic.twitter.com/ty4iQyYlFB
لخط الوسط: كاسيميرو - دوغلاس لويز - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - فريد - لوكاس باكيتا.
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
MEIAS:
Fabinho - @LFC
Fred - @ManUtd
Lucas Paquetá - @OLpic.twitter.com/9vxZ9gWg3a
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
MEIAS:
Casemiro - @realmadrid
Douglas Luiz - @AVFCOfficial
Everton Ribeiro - @Flamengopic.twitter.com/HBgVon60A5
لخط الهجوم: إيفرتون (سيبولينيا) - روبرتو فيرمينو - غابرييل باربوسا (جابيجول) - غابرييل جيسوس - نيمار - ريتشارليسون - فينيسيوس جونيور.
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
ATACANTES:
Everton - @SLBenfica
Firmino - @LFC
Gabriel Barbosa - @Flamengo
Gabriel Jesus - @ManCitypic.twitter.com/e0fTbaUslc
📋 Convocados da #SeleçãoBrasileira— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
ATACANTES:
Neymar Jr. - @PSG_inside
Richarlison - @Everton_PT
Vinicius Jr. - @realmadridpic.twitter.com/JK7J9QdHWp
🇧🇷 Quer a lista completa?— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021
Esses são os 24 que vão encarar Equador e Paraguai nos próximos desafios da #SeleçãoBrasileira pelas Eliminatórias! pic.twitter.com/LkeqopAFZx
وحقق منتخب البرازيل أربعة انتصارات متتالية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز على كل من، بوليفيا (5-0)، بيرو (4-2)، فنزويلا (1-0)، والأوروغواي (2-0).
يذكر أن منتخب البرازيل توج 5 مرات بكأس العالم لكرة القدم، آخرها في عام 2002.
المصدر: وكالات