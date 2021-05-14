قائمة البرازيل لتصفيات مونديال قطر 2022

كشف البرازيلي، تيتي، اليوم الجمعة، قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتيه أمام الإكوادور وباراغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واستدعى تيتي المدافع المخضرم داني ألفيس البالغ من العمر 38 عاما، لاعب ساو باولو، إلى قائمة منتخب "السيليساو" بعد غياب طويل، إضافة إلى قائد "راقصي السامبا" نيمار نجم باريس سان جيرمان، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، وجابيجول.

وسيواجه منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري في الرابع من يونيو المقبل، ومن ثم باراغواي في الثامن من نفس الشهر.

وضمت القائمة التي استدعاها تيتي كلا من اللاعبين:

لحراسة المرمى: أليسون - إديرسون - ويفرتون.

لخط الدفاع: داني ألفيس - دانيلو - أليكس ساندرو - رينان لودي - إدير ميليتاو - لوكاس فيريسيمو - ماركينيوس - تياغو سيلفا.

لخط الوسط: كاسيميرو - دوغلاس لويز - إيفرتون ريبيرو - فابينيو - فريد - لوكاس باكيتا.

لخط الهجوم: إيفرتون (سيبولينيا) - روبرتو فيرمينو - غابرييل باربوسا (جابيجول) - غابرييل جيسوس - نيمار - ريتشارليسون - فينيسيوس جونيور.

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Esses são os 24 que vão encarar Equador e Paraguai nos próximos desafios da #SeleçãoBrasileira pelas Eliminatórias! pic.twitter.com/LkeqopAFZx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 14, 2021

وحقق منتخب البرازيل أربعة انتصارات متتالية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز على كل من، بوليفيا (5-0)، بيرو (4-2)، فنزويلا (1-0)، والأوروغواي (2-0).

يذكر أن منتخب البرازيل توج 5 مرات بكأس العالم لكرة القدم، آخرها في عام 2002.

المصدر: وكالات