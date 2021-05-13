والدة رونالدو: سأحاول إقناعه بالعودة لفريقه الأم

صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي، بأنها ستفعل كل ما في وسعها لإقناع نجلها بالعودة إلى فريق سبورتينغ لشبونة، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

وقالت أفيرو خلال تصريحاتها لقناة "TVI 24": "سأتحدث مع كريستيانو وسأحاول إقناعه بالعودة العام المقبل، إلى ملعب ألفالادي وارتداء قميص سبورتينغ لشبونة".

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وتتردد أنباء أن الموسم الجاري سيكون الأخير لرونالدو بقميص "البيانكونيري"، إذا فشل يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع بقاء مباراتين فقط على نهاية الموسم.

وارتبط اسم النجم البرتغالي بالانتقال لأكثر من ناد أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وإضافة إلى احتمال العودة لصفوف أحد الأندية الثلاثة التي دافع عن ألوانها من قبل وهي: ريال مدريد، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، و وسبورتينغ لشبونة.

في المقابل نجح فريق سبورتينغ لشبونة في التتويج بلقب بطل الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عاما، وحجزا بالتالي مقعدا له في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، المسابقة المفضلة لرونالدو، الهداف التاريخ للبطولة برصيد 134 هدفا.

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وبدأ رونالدو (36 عاما) مشواره الكروي في صفوف البراعم بنادي سبورتينغ لشبونة عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، ومنه إلى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

واحتفل رونالدو بهدفه اليوبيلي رقم 100 بقميص "البيانكونيري" مساء أمس الأربعاء، حين قاد يوفنتوس للفوز على مضيفه ساسولو (3-1)، ضمن الجولة 36 "للكالتشيو"، ليصبح "صاروخ ماديرا" أسرع لاعب في تاريخ الفريق الإيطالي، يحقق هذا الإنجاز في أول ثلاثة مواسم له معه.

المصدر: وكالات