"الفيفا" يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب، التي ستقام نهائياتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:

- عمان # الصومال يوم 20 يونيو.

- لبنان # جيبوتي يوم 23 يونيو.

- الأردن # جنوب السودان يوم 21 يونيو.

- البحرين # الكويت يوم 25 يونيو.

- موريتانيا # اليمن يوم 22 يونيو.

- فلسطين # جزر القمر يوم 24 يونيو.

- ليبيا # السودان يوم 19 يونيو.

تم الكشف عن تواريخ مباريات تصفيات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 🏆



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وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف "الفيفا"، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وسيلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من مواجهة عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية: ربع النهائي، نصف النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في 18 ديسمبر.

المصدر: "فيفا"