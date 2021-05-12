نابولي يكتسح أودينيزي بخماسية ويقترب من التأهل لدوري الأبطال

ارتقى نابولي للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وخطا خطوة عملاقة لحجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه العريض على أودينيزي، أمس الثلاثاء.

واكتسح نابولي ضيفه أودينيزي في المباراة التي جمعتهما لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإيطالي، بنتيجة 5-1، وتكفل بتسجيل أهداف أصحاب الأرض كل من بيوتر زيلينسكي، فابيان رويز، هيرفينغ لوزانو، جيوفاني دي لورينزو، ولورنزو إنسيني، في الدقائق 29، 31، 56، 66، و90، بينما سجل ستيفانو أوكاكا، هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة، ليصعد للمركز الثاني مؤقتا في جدول الدوري، متقدما بنقطة على أتلانتا وميلان، وبأربع نقاط على يوفنتوس الخامس.

وأصبح نابولي في موقف قوي لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل والتأهل لدوري الأبطال، ويحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام فيورنتينا، وفيرونا، لحجز مكانه في المسابقة القارية بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج منافسيه.

المصدر: RT